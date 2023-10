Sophia Abrahão fala sobre relacionamento aberto com Sergio Malheiros: “Jamais”

A atriz participou do programa comandado por Otaviano Costa, Otalab, e confessou que não tem estrutura emocional para a configuração do relacionamento

Sophia Abrahão solta a língua no Otalab, comandado por Otaviano Costa, e revelou que não tem estrutura emocional para lidar com um relacionamento aberto. Vale ressaltar que a atriz namora Sergio Malheiros há anos. Ela ainda soltou um “talvez no futuro”, mas disse que não tem a maturidade ideal no momento.

“Jamais. Eu não tenho estrutura emocional para isso, não. Talvez no futuro. Não sei. A gente não pode falar nunca, mas agora não. Eu, realmente, não tenho essa evolução e essa maturidade para fazer isso agora”, explicou a artista ao ser questionada.

Ela ainda completou: “O que me chamou atenção nele no começo, é que ele tem muita autoestima. Sérgio chegou dono de si e isso me deu um negócio. Ele era dois anos mais novo que eu, um garoto, 21 anos. Eu também era uma garota, 23 anos, mas isso me chamou atenção em Sérgio. A autoconfiança dele”, afirmou ela.