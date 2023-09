Sônia Abrão sobre Bruno de Luca: “Não é possível que eu tenha me enganado tanto, mas acho que eu me enganei”

A apresentadora contou que o ator conseguiu a enganar diante das evidências do acidente envolvendo Kayky Brito na orla da praia

Sonia Abrão parece não ter gostado muito dos fatos que circulam o acidente de Kayky Brito que envolve Bruno de Luca. A apresentadora tinha defendido o autor em seu programa, mas agora usou o seu espaço para desmentir. Sonia chegou a dizer que se sentiu enganada com a atitude de Bruno.

“Parece uma fuga e, por isso, provavelmente, ele vai ser chamado pra um novo depoimento e pode responder por omissão de socorro”, disse.

Ela ainda completa: “Eu defendi, achei que ela estava em choque, depois do depoimento eu falei: não é possível que eu tenha me enganado tanto, mas acho que eu me enganei”, declarou ela.