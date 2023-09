Sonia Abrão sobre Ana Maria Braga: “Eu achei que ela foi protegida”

A apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ comentou a apresentação da Global na ‘Batalha de Lip Sync’ e disse que não vai com a cara de Gil do Vigor

A língua de Sonia Abrão está igual a um chicote, né? A apresentadora não deixou de falar sobre a apresentação de Ana Maria Braga no programa de Luciano Huck que competiu com Gil do Vigor na Batalha de Lip Sync. A jornalista disse que Ana foi protegida e que não fez praticamente nada na sua apresentação, só ficou parada.

“Teve muito protesto depois da gravação. Cá para nós, é só minha opinião: as escolhas da Ana foram melhores que a do Gil, mas quem se saiu melhor foi ele. Eu não vou com a cara do Gil, mas o que é justo, tem que ser falado. Ela foi emocionante com a Rita Lee, mas a Carmem Miranda, Deus me livre, eu achei que foi muito ruim. Ela não parecia a Ana Maria Braga, não precisa a Carmem Miranda, não parecia nada”, disse.

Ao final de sua opinião, ela acusou a Globo e ajudar Ana Maria Braga a vencer. “Eu achei que ela foi protegida mesmo. Ela é icônica como apresentado, mas no Lyp Sinc ela deixou a desejar. Não fez quase nada, ficou praticamente parada. A caracterização… meu Deus”, criticou ela.