Sônia Abrão sai em defesa de Mara Maravilha: “Merecia estar ali”

A apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ rasgou o verbo e disse que ela merecia estar no Criança Esperança n ao pela amizade das três, mas pela homenagem

Sônia Abrão apareceu ao lado de Mara Maravilha para contar que acreditava que a apresentadora merecia estar na atração do Criança Esperança. Sônia ainda conta que ela poderia não ser amiga de Xuxa, Eliana Angélica, mas se o intuito era fazer um programa para as crianças, ela poderia estar presente.

“FALTOU MARA MARAVILHA NO CRIANÇA ESPERANÇA! Não, Mara Maravilha não precisaria ficar ao lado de XUXA, ELIANA e ANGÉLICA, já que a vida não a aproximou das três amigas, mas se a ideia era relembrar as apresentadoras infantis, por se tratar de uma campanha destinada às crianças, ela merecia estar ali”, escreveu.

Ela ainda completou: “Afinal, as três loiras e a morena curumim foram as estrelas da garotada entre os anos 80/90, sempre lideradas por Xuxa, fenômeno, eterna Rainha dos Baixinhos. Bastava a direção ter feito uma entrada solo dela no palco para um pedido por doações! E pronto! Mas não rolou, uma pena! Quem sabe em 2024, né? Milhões de crianças no mundo, infelizmente, continuarão precisando de amparo e Mara, como sempre, continuará de plantão para ajudar!”, finalizou.