Sônia Abrão revela última mensagem que recebeu de Glória Maria: “Poucos médicos achavam que eu ia sair dessa”

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ revelou a última mensagem que recebeu da jornalista em que ela fala do avanço do câncer

Sônia Abrão mostrou que era muito amiga de Glória Maria e em seu Instagram postou a última mensagem que trocou com a jornalista antes de sua morte. Gloria conta detalhes sobre o seu câncer e ainda diz que poucos médicos acreditavam que ela conseguiria sair. “Obrigada pelo carinho, pela preocupação. Depois da minha cirurgia do cérebro, passou um tempinho e eu tive uma infecção no pulmão. Foi realmente gravíssimo, fiquei internada duas semanas. Todo mundo, poucos médicos achavam que eu ia sair dessa… A Sônia que eu adoro ela, eu mando um beijo enorme, um ano maravilhoso mesmo, que ela tenha um ano maravilhoso, muita saúde, muito sucesso, tudo de melhor para vocês”, contou. Sônia ainda mandou força para as filhas de Glória na legenda da publicação. “A ÚLTIMA MENSAGEM DE GLÓRIA MARIA NO “A TARDE É SUA”, antes de sua internação final, quando parecia estar se recuperando bem! Ela explicou sobre sua saúde e desejou tudo de bom pra mim e pra nossa equipe, nesse 2023 que estava se aproximando, mas que, infelizmente, a levou embora! Palavras que vão ficar pra sempre no coração da gente!!! Paz eterna pra vc e muita força e energia positiva para suas filhas, Maria e Laura, sempre guiadas pelo seu amor, aí do andar de cima! Valeu, Glória!”, escreveu.