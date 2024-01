Sonia Abrão revela ranço de três brothers do BBB 24

Sonia Abrão colocou a boca no trombone e deu sua opinião sobre alguns participantes do BBB 24. A apresentadora já mostrou que tem pouca paciência para alguns deles, sendo Giovanna Pitel, Maycon e Beatriz. Sonia chegou a dizer que não simpatizou com eles e que considera um ranço eterno.

“Só dei uma espiadinha no BBB 24 e já tenho 3 pipocas a quem poderei dedicar meu ranço eterno: Giovanna, Maycon e Beatriz, com louvor!!! Mais não digo porque tô de férias e esse trio ainda pode entrar na linha até abril, se conseguir chegar lá!”, afirmou ela.

Vale ressaltar que Maycon e Giovanna estão no paredão. Será que a força de Soninha pode tirar algum deles da casa?