Sônia Abrão não pede desculpa para Patrícia Poeta e briga segue na Justiça

A apresentadora da RedeTV! está sendo acusada por injúria e difamação pela apresentadora do Encontro na Globo

O trâmite na Justiça entre Patrícia Poeta e Sônia Abrão segue correndo solto. Na audiência de conciliação entre as apresentadoras, Sônia não quis pedir desculpas para Patrícia de forma formal, de acordo com o advogado de Poeta. As informações são do Lucas Pasin.

“Deixamos claro que bastava ela se retratar e pedir desculpas formalmente por todas as ofensas e mentiras que ela vem cometendo ao longo de quase um ano, mas ela decidiu não pedir desculpas”, disse ele.

O processo ganhará novos rumos após as partes não se conciliarem. “Agora o processo vai seguir normalmente. O promotor vai dar um parecer e, depois, a juíza vai decidir”, declarou.