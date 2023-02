Sonia Abrão expõe desabafo de José Mayer: “Acabei virando alvo”

O Ator foi acusado por uma figurinista da Globo de assédio sexual.

Internado, o ator José Mayer resolveu explicar toda a polêmica envolvendo o seu nome e o tema assédio sexual, afinal, o mesmo foi acusado por uma figurinista da Globo de ter cometido o crime. Para isso, Mayer procurou a apresentadora Sonia Abrão, que expôs prints da conversa com o ator.

Ele lamenta ter abandonado sua profissão há cerca de um anos do mesmo fazer 50 anos de carreira e explica que o que lhe fez deixar as telinhas foi uma doença autoimune que ele desenvolveu na época das acusações.

“Luciano, bom dia! Agradeça à Sonia pelo carinho e por se preocupar comigo, e diga a ela que já estou bem próximo da alta, graças a Deus. Na verdade, o que tive foi uma recidiva da doença autoimune que surgiu em mim por ocasião daqueles nefastos acontecimentos de 2017, quando acabei optando pelo silêncio e pelo abandono de minha profissão de ator, um ano antes de completar meus 50 anos da carreira”, iniciou José.

O ator conta que devido aos diversos papéis de homens machistas que fez ao longo de toda sua carreira, o mesmo acabou sendo prejudicado pois a sua imagem pessoal acabou sendo associada com a desses personagens, fazendo com que o mesmo se tornasse alvo de ataques, injustos diga-se de passagem, pois o mesmo afirma que a reconstrução de novos valores é essencial.

“Eu, que me tornei uma espécie de ‘simbolo’ do velho homem machista pela repetição de tantos personagens com este perfil, acabei virando um alvo um tanto óbvio, mas concordo que a reconstrução de novos valores de masculinidade é, sim, uma necessidade dos novos tempos! Um grande e carinhoso abraço a todos, José Mayer”, afirmou o ator.

Por fim, José tece elogios ao programa ‘A Tarde é Sua’, que é comandado por Sonia e que é veiculado na emissora RedeTV!.

“Admiro muito a potência de comunicação que o programa de vocês tem na informação ao público sobre pessoas e fatos do meio artístico. Um grande abraço!”, finalizou Mayer.