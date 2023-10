Sonia Abrão defende Sandy após entrevista no Altas Horas: “Não tem como ela estar fria”

A apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ opinião sobre a repercussão da entrevista de Sandy neste final de semana para o programa de Serginho Groisman

O Altas Horas juntou Sandy e Lucas Lima no palco para uma entrevista emocionante dias após os dois terem anunciado o término do casamento. Quem não deixou de dar sua opinião diante das críticas que a cantora recebeu foi Sonia Abrão. A jornalista disse que não tinha como a cantora ficar fria, afinal, foram 20 anos de relacionamento ao lado de Lucas.

“Cada pessoa reage de uma maneira, não tem como ela estar fria, foram 20 anos de relacionamento, achei maldade. Ela conseguiu segurar um pouco. Eles ficaram metade do programa juntos, falando da separação e cantando, e o pessoal tira só um momento em que ela fala para ele que não precisa falar em número. Ela deu uma cortada mesmo, mas bota isso na conta do estresse. Mas isso virar manchete eu achei que foi maldade. Uma entrevista bonita, mas extremamente triste. O auditório chorando, todo mundo enxugando as lágrimas, fazendo coraçãozinho. O Lucas foi muito forte realmente e ele estava para desabar. Ao mesmo tempo foi bonito de ver o nível de maturidade deles”, disse ela.

Sonia ainda completa: “Eu costumo chamar de separação positiva, o amor vai virar amizade, que também é amor. O que foi bonito na entrevista foi o afeto dos dois, do começo ao fim. Apesar do pessoal achar que a Sandy que quis a separação, ela ficou de olho nele. A gente via que ela ficou preocupada com ele. Existe todo um carinho. A Sandy falou que 24 anos não vão desaparecer assim. Eles vão ser amigos eternamente. Mantiveram o nível, foi bonito, e fica como exemplo para muito casal que se separa de maneira agressiva. Eles eram marido e mulher, e agora são praticamente irmãos. E pelo bem do filho também. Muita maturidade e sensibilidade. Separação dói, mas ao mesmo liberta. Que eles sejam felizes no caminho deles. É uma entrevista que eu acho eu fica para sempre. E parabéns ao Serginho que soube lidar com a situação delicada”, afirmou.