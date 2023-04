Sônia Abrão defende Guimê e mete o pau em dona de mansão: “Sempre transparente”

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ disse que Guimê pode ter sido vítima em polêmica que o coloca em maus lençóis

Toda boa fofoqueira sabe que Guimê foi despejado de uma mansão que morava com Lexa na zona nobre de São Paulo. O que não sabíamos é que Sônia Abrão estava do lado do cantor e disse que ele poderia ser vítima no caso. A apresentadora ainda cita o fato de que Guimê usou as redes sociais para contar detalhes sobre o caso.

“Agora a coisa estourou e Guimê sempre foi transparente, ele não foge da raia, ele veio mais uma vez a público através das redes para contar o seu lado da história, porque os três milhões foi um negócio feito no valor de dois milhões, mas tinha mais uma dívida em relação a tudo que chega ao valor de três milhões. Ele disse que o contrato foi feito de forma errada e se diz ser enganado”, iniciou.

A jornalista ainda continua: “Ele fala que comprou a casa e que foi descobrindo diversas coisas no contrato que não era verdade. Venderam a casa duas vezes, para duas pessoas separadas, a coisa pegou fogo e se alastrou, acho bom a gente ouvir o que o Guimê tem a dizer, porque pelo amor de Deus”, finalizou.