Sonia Abrão chama Ilze Scamparini de antipática após climão com Bonner

Amores, estava preparando meu cházinho de camomila, enquanto ambientava a sala de estar com velas aromáticas de lavanda para relaxar após um dia frenético. Eis que meu telefone não para de vibrar, quebrando totalmente o meu clima zen. Mas, curiosa como sou, dei uma espiadinha no conteúdo e vi que uma apresentadora repreendeu a atitude de uma repórter renomadíssima. Genteee… que situação!

Acontece que, durante a exibição do programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, a apresentadora Sonia Abrão revelou que não gostou da postura de Ilze Scamparini com William Bonner, durante a entrada ao vivo do Jornal Nacional, no Vaticano.

Sonia alegou que a correspondente da Globo gerou um clima desnecessário ao se manter séria durante a interação empolgada de Bonner.

“Mas ela é uma antipática. Como é que ela faz aquilo com o Bonner? Parece que foi a piada de telhado que gerou o climão. Mas de qualquer maneira, ela não podia fazer o que ela fez. Foi muito feio”, detonou.

Bem, de acordo com o jornalista Valmir Moratelli, da coluna Gente, o desconforto entre Ilze e Bonner foi originado por uma piada que o âncora do JN teria feito.

Segundo o colunista, William Bonner teria brincado ao dizer que a colega de profissão iria descer do telhado para cobrir o Conclave. Ao ouvir o comentário, Ilze teria interpretado a brincadeira como inconveniente, fato que a deixou com o semblante fechado durante o link ao vivo.

Gente, será que eles se resolveram nos bastidores? Tô doida para saber!