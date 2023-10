Sonia Abrão alfineta motivo para expulsão de Rachel Sheherazade

A jornalista levantou suspeitas diante da expulsão de Rachel da Fazenda e não ficou calada, dando sua versão do que aconteceu

Sonia Abrão usou o seu programa na RedeTV! para comentar a expulsão de Rachel Sheherazade da Fazenda. A jornalista apontou um segundo motivo para a expulsão de Rachel e levantou diversas suspeitas diante da saída da jornalista depois de uma briga com Jenny Miranda. Vale ressaltar que ela problematiza que a Record não exibe as imagens do momento da agressão, o que foi esclarecido só a noite no programa do dia (19).

“Mas olha gente, tudo começou com a história da Jenny virar Fazendeira, Deus me livre, né? Aí o que acontece, ela resolve começar a se vingar da Rachel, colocar a Rachel pra cuidar das ovelhas. E a Rachel disse ‘não vou, eu já cuidei pra caramba do lixo, estou toda roxa, não vou fazer esse tipo de coisa’. E aí começou a treta”, disse ela.

Então, Sonia Abrão completou: “Teve uma hora que a coisa degringolou tanto que a Rachel falou pra Jenny: ‘eu não tenho medo de você, eu não vou fazer e eu não tenho medo de você, eu não tenho medo nem de presidente da república’, ela já tacou essa na cara. Eu acho que pode ter alguma coisa de opiniões de Rachel que tenha incomodado a emissora e aí aproveitaram o caso pra rifar a menina. Eu acho que é por aí, tem uma outra história por trás”.