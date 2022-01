“Somos amigos do peito”: Quero ver daqui três meses de BBB22

Primeiro dia de programa foi marcado pela paz das Pipocas

Finalmente BBB22 estreou! E a Pipoca não estourou não, minha gente, ficou só no milho. Uma paz, declarações de “meu irmão”, viagem marcada para Eslovênia e tudo mais. Mas o primeiro dia de reality show é tudo lindo né?



Grupo de brothers se conheceram nesta segunda-feira (17)

Dessa vez, as Pipocas estão comemorando o conforto da casa, enquanto o Camarote entrou ao vivo durante o programa – e ainda estão contemplando tudo. Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon ainda estão no hotel por terem testado positivo para COVID-19 e vão entrar na próxima quinta-feira (20).

Ao que tudo indica, Rodrigo Mussi será um grande jogador, cheio de teorias e cheio dos contatinhos também viu? As meninas suspiraram lá dentro (e aqui fora). Inclusive, a Eslovênia gostou muito dele e já até chamou para dividirem a cama.

Vyni já conquistou a casa inteira e levou muita alegria para todos – será que tanta energia não vai irritar os coleguinhas depois de dias de confinamento?

E ah, já começaram com o papo de se unir e não votar entre si, somente no Camarote. Mas ao que tudo indica vão mudar rapidinho de ideia, porque a alegria quando viram as celebrities…