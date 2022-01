Juliette diz que torce para Tiago Abravanel ganhar o anjo, só para Silvio Santos mandar vídeo!

Juliette deu uma entrevista para o programa “Encontro” e falou do seu desejo de que Tiago Abravanel ganhe o Anjo.

A ganhadora do último BBB confessou o desejo de que Tiago Abravanel ganhe o anjo para ver Silvio Santos em vídeo no BBB 22.

A vencedora do BBB 21, Juliette esteve no programa “Encontro” nesta manhã e óbvio que o tema do bate-papo seria Big Brother Brasil. A atração que vem causando furor nas redes sociais está contando com um time de famosos entre seus participantes, o chamado, Camarote.

Questionada sobre o BBB 22, Juliette confessou querer ver Silvio Santos no “Anjo”. O ganhador da prova do Anjo, ganha mensagens em vídeo de familiares. E Juliette não é boba nem nada concordam? Afinal, Silvio Santos, em uma atração Global, na emissora concorrente, já é uma mega acontecimento para ficar na história da tv.

Juliette falou: “Eu quero muito ver ele lá no Anjo… vai ser muito engraçado!” Patrícia Poeta ressaltou ainda que Silvio já declarou sua torcida para o neto e Juliette completou: “Eu tô torcendo é muito pra ele ganhar o Anjo, porque eu quero Silvio Santos lá!”

