Soltinho na Casa da Barra, Fiuk beija influenciadora que confunde o pai dele com Roberto Carlos

O cantor está solteiro e foi flagrado aos beijos na cama com uma influenciadora digital na festa organizada por Carlinhos Maia

Minha gente, desde sábado eu tenho visto uns vídeos bem quentes de Fiuk curtindo a vida adoidado com beijos e brincadeiras quentes com umas mulheres por aí. Acontece que o assunto foi parar nos mais comentados na boca das fofoqueiras ao ver que ele apareceu aos beijos na cama com uma influenciadora na festa de Carlinhos Maia, que ainda confundiu seu pai com Roberto Carlos, para quem não sabe, o api do artista é o Fábio Jr. .

O evento acontece na Barra de São Miguel, em Maceió e no vídeo Fiuk surgiu na cama com a modelo Bella Kinzel. Cobertos de pequenos corações de papel, a dupla deu um beijão em frente à câmera e chocou os internautas com a pegação.

“Quando você vai entender que eu queria você desde o primeiro dia da Casa da Barra?”, disse Bella. “Fala mais perto que eu não ouvi”, flertou o famoso de volta.