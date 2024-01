Solteira forçada?! Ana Castela sobe em mesa de bar em Londrina

Meus amores, a Ana Castela mostrou que está mesmo na pista e aproveitando cada segundo de sua recém solteirice! A cantora sul-mato-grossense foi flagrada subindo em cima da mesa de um bar e dançando com um copo de cerveja na mão, na noite desta segunda-feira (22).

Essas imagens que viralizaram na web foram gravadas no bar da Agroplay, agência de Ana Castela em Londrina, no Paraná. Na ocasião, o local estava fechado para colaboradores e amigos para comemorar o início dos trabalhos em 2024.

Menos de uma semana depois de anunciar o fim do relacionamento com o sertanejo Gustavo Mioto, a cantora tava livre, leve e solta no rolé. No bar, Ana Castela assumiu o microfone por alguns momentos e chegou a subir em uma mesa e dançar para a galera enquanto o cantor Luan Pereira se apresentava no evento.

Veja: