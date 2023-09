Solange Gomes perde emprego por publicar fotos sensuais: “Peito e bunda”

A ex-Fazenda lamenta que isso aconteça com muitas mulheres e afirma que não quer mais ser banida de lugares, como já aconteceu.

Minha gente, durante a sua participação no Link Podcast, a ex-modelo e ex-Fazenda Solange Gomes revelou que teve as portas do âmbito profissional fechadas por publicar fotos sensuais em um perfil no instagram.

“Quando eu botava foto sensual no Instagram, eu não ganhava nada. Por exemplo, hoje participo de reuniões, de campanhas, trabalho com marcas, que se eu fizer um OnlyFans eles não vão me chamar, como não me chamavam antes. Era um Instagram que só tinha peito e bunda”, revelou a famosa.

Continuando, Solange lamentou o fato das mulheres serem banidas dos lugares e privadas de certas coisas, simplesmente por serem sensuais. “A mulher sensual é banida de muitos lugares, eu não quero mais ser banida dos lugares, que continuar do jeito que eu tô. Não quero mais colocar um decote para ser chamada.”