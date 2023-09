Solange Gomes afirma que Andressa Urach é um desserviço para a sociedade

A ex-Fazenda afirma que, por falta de índole e caráter, a ex-Miss-Bumbum está passando dos limites em seus conteúdos.

Minha gente, durante a sua participação no podcast ‘Tá Benito’, que é apresentado pela repórter Isabele Benito, que foi ao ar na última quinta-feira (31), a jornalista e ex-Fazenda Solange Gomes, detonou a modelo, influenciadora e ex-Miss-Bumbum Andressa Urach, afirmando que ela é um desserviço para todos da sociedade.

“Ah, mas eu acho que ela é um desserviço para todos!, iniciou a jornalista, que continuou: “Eu acho que não é bacana a presença dela na mídia, com as coisas que ela tem feito, sabe? Eu acho que tem que ter um limite… O OnlyFans, se fosse só uma sensualidade, ok, mas as pessoas estão transando, estão se masturbando”, indignou-se.

Por fim, ao ser questionada se ao seu ver a modelo +18 possui algum problema muito grande, ao qual ela deveria procurar ajuda, a jornalista explica que nem tudo é por culpa do diabo, das drogas ou dos remédios.

“A gente não pode também ficar botando a culpa nos outros, na droga, no diabo, no remédio, na bebida, entendeu? Você não pode fazer isso, porque existe uma coisa chamada índole, caráter”, finalizou Solange.