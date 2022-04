”Tinha determinado que não iria mais cantar”, declara Sol Almeida sobre vício em cigarro eletrônico

Cantora contou em entrevista exclusiva para o ‘Domingo Espetacular’ sobre seu vício em cigarro eletrônico

Minha gente, só de pensar que nossa Sol Almeida pensou em parar de cantar por causa do cigarro eletrônico, mais conhecido como vape, me dá um aperto no coração. A cantora contou para o ‘Domingo Espetacular’ que perdeu a vontade de cantar por causa do vício.

“Eu perdi a vontade de cantar, tinha determinado que eu não iria mais cantar”, diz Sol na entrevista. A morena ainda conta que tudo começou em 2020, numa roda de amigos e a brincadeira passou a virar vício, desencadeando diversos problemas, um deles foi a ansiedade.

“Me vi no olho do furacão sem conseguir dormir, deglutir, sentindo falta de ar, por causa do uso e depois por causa da abstinência”, contou Solange. A cantora contou que não conseguia alcançar os mesmos tons e não tinha mais facilidade com a música como antes.

Hoje, Sol Almeida é uma ex-fumante e está longe de abandonar os palcos. Ufa! Nossa musa do forró segue cantando com shows incríveis por todo Brasil. AMO!