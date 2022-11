Sogro de Tata Werneck é assaltado no centro do Rio de Janeiro

Pai de Rafa Vitti, João Vitti, chegou a correr atrás do assaltante de acordo com a jornalista Fábia Oliveira

Deus do céu, os ladrões não estão perdoando nem os pais de famosos, quem seríamos nós na fila do pão? Aloca! O pai de Rafa Vitti, João Vitti, foi assaltado no centro do Rio de Janeiro e chegou a correr atrás do assaltante. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, o sogro de Tata Werneck nunca tinha sido assaltado antes.

As testemunhas que presenciaram o furto no local disseram que João estava com o celular na mão e um indivíduo passou em uma moto na contramão, puxando o celular do pai de Rafa.

Por estar a pé, claro que João não levou a melhor e ficou para trás na corrida atrás dos assaltantes. Afe!