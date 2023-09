Sogro de Larissa Manoela manda suposta indireta para Dona Silvana

Paulo Henrique Frambach mandou a indireta para a polêmica mãe da atriz que está sendo investigada por intolerância religiosa

Eu disse para vocês que o buraco era mais em baixo no caso de Larissa Manoela envolvendo sua família e a família do seu noivo, André Frambach. Acontece que Paulo Henrique Frambach, seu sogro, fez um post que pode servir de indireta para Dona Silvana, mãe da atriz.

Ele escolheu um texto de Tatah Ramos, que fala sobre religião e a maldade do ser humano. “Nós perdemos tempo demais brigando por coisas tão supérfluas. Não existe a melhor religião ou a religião certa! Aprendam uma coisa, Deus está presente em todos os lugares, exceto nas maldades no coração do homem. Devemos unir forças para tornar o mundo melhor”, escreveu Paulo Henrique.

Para quem não sabe, Silvana Taques está sendo investigada por intolerância religiosa depois de ter mensagens com sua filha expostas na internet.