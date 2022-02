Sem paciência para quem está começando, Naiara arranca microfone de Jessi

Naiara arrancou o microfone da mão de Jessilane. Confira:

A professora errou a canção de “Evidências” e a cantora tomou a frente

Na festa “Abravalândia” nesta quarta-feira, (2), o karaokê foi a atração principal e brothers soltaram a voz — inclusive, Tiago Abravanel cantou Tim Maia lindamente. Mas o show, é claro, foi dela: Naiara de Fátima Azevedo!

Foto: Reprodução

Em um dueto inusitado, Jessilane e Nai foram cantar “Evidências”, o maior sucesso de todos os karaokês do Brasil e quiçá, do mundo, e Jessi errou o começo da canção. E é claro que a nossa Fatiminha arrancou o microfone da professora e continuou cantando SOZINHA! Nai sabe pegar o protagonismo para si, pois obviamente tem anos de carreira e zero paciência para quem está chegando agora…

Leia também Elenice é expulsa da mansão de Santiago

Foto: Reprodução

A NAIARA TIRANDO O MICROFONE DA JESSI VOU PASSAR MAL 🆘️🗣🗣 #BBB22 pic.twitter.com/IswJUzrYTB — Tvlizando #BBB22 (@tvlizando) February 3, 2022

E pasme: a web apoiou a moça dos cinquenta reais, acredita? Afinal de contas, “Evidências” é nosso segundo hino nacional e quem não sabe canta-lo merece ter o microfone arrancado!

Nanacita faz tudo kkkkkkkkkkk — Felipe Lima (@eufelipeslima) February 3, 2022