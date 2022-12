Socorro Medina! Pedro Sampaio compara “Farofa da Gkay” com “Grammy” e “Rock in Rio”

Ele ressalta que o evento é de extrema importância para a carreira dos influencers que são convidados.

Gente, eu adoro as músicas do Pedro Sampaio, isso é fato, mas acho que ontem ele deu uma surtada, durante a entrevista para uma das repórteres do Multishow, que estão responsáveis por fazer a cobertura da Farofa da Gkay, ele fez uma comparação sem noção entre a festa de aniversário da influenciadora Géssica Kayane com um dos maiores festivais de música e a maior premiação musical do mundo. Isso é loucura!

“É como se fosse pra gente, artista musical, tá no Grammy, ou tá no Rock in Rio. Para o influenciador estar aqui, faz total diferença para a carreira”, afirmou Pedro.

Eu até entendo que o por ser um evento grande, com muitas personalidades famosas, e recheado de fofocas e polêmicas, isso pode gerar uma certa visibilidade para os influencers que são convidados, mas vamos com calma, né?

Porém eu não sou a única que acha que ele deu uma viajada ao fazer essa comparação não. Logo após seu pronunciamento, muitos internautas utilizaram as redes sociais para criticar a fala do DJ, gerando diversos comentários como: “Essa gente inventa cada coisa”; “Mas gente, não precisa forçar né”; “Falou pouco, mas falou bosta”.