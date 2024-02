Sócio da boate em que Daniel Alves estuprou mulher depõe contra o jogador

O empresário revela ter encontrado com a vítima na noite do triste ocorrido.

Meus amores, tenho certeza que todos vocês, de certa forma, estão acompanhando o julgamento do jogador de futebol Daniel Alves, que está acontecendo desde ontem (05), em Barcelona.

Pois bem, diante disso, durante os depoimentos, o sócio da boate Sutton, Robert Massanet, depôs no Tribunal Espanhol e contou mais coisas sobre a noite em que o jogador Daniel Alves foi acusado de estupro.

Robert Massanet foi um dos primeiros a prestar depoimento no segundo dia de julgamento, sócio da boate Sutton, como dito anteriormente. E foi de lá que surgiu a denúncia contra o craque. Massanet revela o papo que teve com a pessoa que denunciou e diz que Daniel era um “cliente habitual” da casa de prostituição.

“O Daniel era um cliente habitual. Naquela noite, o vi algumas vezes, até me deparar com uma garota chorando. Foi muito difícil para ela explicar o que havia acontecido. Fomos com ela até uma área mais tranquila, sem música, para que pudesse explicar”, diz Robert durante seu depoimento.

“Ela disse que ninguém acreditaria nela. Falou que entrou no banheiro de forma voluntária, mas que depois quis sair e não conseguiu. Perguntei se havia acontecido algo mais grave, e ela disse que sim. Perguntei se havia tido penetração, e ela disse que sim. Ela queria ir embora para casa, mas eu insisti que ela precisava ficar para que ativássemos o protocolo. Ela só repetia que ninguém acreditaria nela”, complementa ele.

No total, são 21 pessoas que irão depor no Tribunal Espanhol, hoje, terça-feira (06/02). Dois seguranças também irão prestar depoimento, além de Massanet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gerente da boate afirma que Daniel fez o consumo de bebida alcoólica. Dizendo: “estava como sempre… havia bebido ou fumado algo”.

Em sua defesa, Daniel Alves, sua esposa Joana Sanz, e seus amigos, também serão ouvidos pelo juiz.

Ontem (05/02), os primeiros depoimentos foram captados. A amiga da vítima, diz que o jogador ejaculou dentro da garota durante o abuso.

Já previam a fala de Daniel, porém a defesa do brasileiro pediu para que ele só fosse escutado somente no último dia de seu julgamento. A juíza aceitou o pedido. A data para a sentença sobre o caso, ainda não foi prevista.