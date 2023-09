Sobrinho de Kayky Brito é internado e Sthefany Brito desabafa: “Mais uma provação”

Em relato, a irmã do ator afirma que está devastada com tudo o que está acontecendo, porém, se mantém firme.

Meus amores, como se já não bastasse o ator Kayky Brito estar internado, na noite de ontem (25) a sua irmã, a atriz Sthefany Brito, utilizou as suas redes sociais para revela que o seu filhinho, Antônio Enrico, de apenas 2 anos, teve que ser internado no último domingo (24).

Na publicação, a atriz aparece segurando a mão do pequenino, que está utilizando uma pulseira de identificação do hospital e legendou: “Mais uma provação… E quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação pra reforçar nossa fé e o amor Dele por nós”.

Continuando, Sthefany afirma que está com o seu coração partido com tudo o que está acontecendo, mas se mantém firme cuidando de sua família com muito amor e carinho.

“Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui cercados de muito amor, paciência, carinho, cuidados e super-heróis! Tô com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe”, acrescentou a atriz.