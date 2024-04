Sobrinha que levou o cadáver do tio no banco queria comprar uma televisão e reformar sua casa

Amores, mais cedo contei para vocês sobre a inusitada situação que aconteceu em uma agência bancária na Zona Oeste daqui do Rio de Janeiro na última terça-feira (16), onde uma mulher levou o cadáver do seu tio até o local para tentar sacar um empréstimo de R$17 mil.

Érika de Souza Vieira Nunes, que afirma que seu tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, ainda estava vivo ao dar entrada na agência bancária, revelou à polícia que o dinheiro que estava tentando sacar seria para realizar a vontade do mesmo, que havia lhe revelado o desejo de comprar uma televisão nova e realizar uma obra em sua casa.

Porém, de acordo com um dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local, o idoso estaria sem vida há pelo menos duas horas.