“Só quem me cancela é Deus e o banco”, dispara Jojo

Em entrevista ao Fantástico a cantora reinou no mundo dos memes mandando sua mensagem sem curva para os críticos

Nem acordei direito e já recebi diversas ligações das minhas fofoqueiras me contando que Jojo arrasou no seu recado para os críticos de plantão no Fantástico. A cantora mandou aquele recado sem curva do melhor jeito Jojo que a gente conhece: Autêntica!

“Só quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando ele quiser. Fora isso vocês vão ter que me aturar”, disse.

A cantora esteve no programa para falar mais sobre a sua cirurgia e contar detalhes sobre o procedimento.