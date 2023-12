“Só fui aprender isso agora quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann”, Susana Werner afirma ter sofrido abuso patrimonial

A influencer fez um longo desabafo nas redes sociais neste domingo (10) e relatou em detalhes um dos principais motivos para o fim de seu casamento.

Meus amores, acabei de descobrir o real motivo da separação de Susana Werner e do ex-goleiro Julio Cesar. Logo depois de anunciar o rompimento, Werner fez um senhor desabafo nas redes sociais neste domingo (10) revelando o principal motivo para o fim de seu casamento. Pois bem, a grande revelação bombástica é ela ganhava uma mesada do então marido, que gastava muito com comida e que nunca foi dada a gastos extravagantes com roupas e bolsas de grife. Ela também disse que não tinha apoio e incentivo financeiro para seus próprios negócios e nem sequer para decorar a casa onde viviam, em Portugal. A atriz diz que só recentemente percebeu que era vítima de “abuso patrimonial”.

“Só fui aprender isso agora quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann (que recentemente denunciou ter sido agredida por seu marido e empresário). Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você. Estava bem difícil já há muitos anos”, disse Susana.

Mesmo expondo a sua vida financeira, a atriz ainda afirmou que estava separada do jogador há um mês, com quem se relacionou por 21 anos e tem dois filhos. “Sou muito grata. Sempre vivi bem com tudo que ganhei. Até viveria com muito menos do que ele me dava por mês… Meus gastos são de comida, restaurante. Nunca foram de bolsas de marca, roupas de luxo. Eu tenho poucas coisas de e simples. Sempre fui muito de boa. Moro há 20 anos na Europa. Se não tivesse pelo menos umas dez bolsas de marca, né? Mas não passam de R$ 2 mil.”, relata.

E Susana seguiu falando do controle financeiro do ex-marido: “Sempre fui tranquila. O negócio do meu pai, da obra, deve ter sido, sei lá uns R$ 20 mil reais. Quebrar toda a sala dele, passar fiação… não foi pouco, não. Como que eu ia pagar isso? Só se conseguisse pagar no cartão de crédito (que Julio Cesar dava com um valor controlado), e não ia conseguir. A gente fica triste, porque a gente quer resolver, quer ajudar, quer fazer e está de mãos atadas sem poder tomar decisões. Só para vocês entenderem um pouquinho. O nome disso é abuso patrimonial.”