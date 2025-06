Só deu ela! DJ Rosane Amaral celebra diversidade e agita o Camarote Pride SP

Amores, quem foi ao Camarote Pride SP 2025 no último domingo (22) com certeza aproveitou muito. O evento contou com gente bonita, música boa e entregou tudo. Por falar nisso, a empresária, DJ e produtora Rosane Amaral agitou o Camarote Pride SP. Com um set potente e cheio de representatividade, ela trouxe música, diversidade e emoção ao se apresentar em um dos principais eventos da agenda LGBTQIA+ brasileira.

Para Rosane, tocar no Camarote Pride é sempre um momento especial. “É uma celebração da liberdade, da diversidade e do amor em todas as formas. Para essa edição de 2025, preparei um set cheio de energia, com muito tribal house e clássicos que marcaram a cena LGBTQIA+. Gosto de criar uma viagem sonora que abrace o público, eleve e liberte. É uma pista onde todo mundo pode ser quem é, dançar sem medo e se sentir representado. E é isso que me move: transformar a música em um ato de amor e resistência”, conta a DJ.

Conhecida por suas escolhas ousadas e olhar sensível na criação de sets e remixes, a artista marcou presença em uma edição histórica da maior Parada do Orgulho LGBTQIA+ do mundo. Confira como foi uma parte da apresentação: