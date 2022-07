Skank, Luísa Sonza e MC Pedrinhos são algumas das atrações confirmadas do MTV Miau 2022

O MTV Miau 2022 terá atrações babadeiras. O evento que premia nomes da música da nova geração, que acontecerá no dia 26 e transmitido no dia 28 de julho, contará com apresentação de nomes consagrados como Skank, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, MC Pedrinho, Zakes Bantiwini e ainda contará com uma homenagem para a cantora Elsa Soares. Entre as apresentações dos premiados os nomes confirmados são de Ludmilla, Jão, Xamã, Teto, Matuê e Wiu.

A quinta edição da premiação conta com 35 categorias, e conhecida como a maior premiação da noite, ícone Miaw, tem como indicados, Anitta, Glória Groove, Linn da Quebrada, Pabllo Vittar e Paulo André. Aguardamos ansiosos esse evento.

Já o famoso Pink Carped será transmitido pela primeira vez em cinco edições ao vivo no dia 26 de junho pela PlutoTv. O comando da apresentação do tapete rosa ficará por conta de Ingrid Ohara, Gabb e Spartakus.