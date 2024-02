Simony termina noivado com cantor após quatro anos

Liguei para minhas fofoqueiras de plantão assim que soube os detalhes do que rolou no noivado de Simony. Acontece que a musa terminou tudo com Felipe Rodrigues e não deu maiores explicações em suas redes, apenas deixando uma mensagem enigmática sobre manipulação.

“O câncer mudou muita coisa em mim. Hoje, sou muito mais madura, menos carente, e muito segura de mim. Sei meu valor e não desperdiço meu tempo, ele é muito valioso. Sai a emocionada e entra uma mulher segura, exigente e muito feliz. Se ame e sempre se coloque em primeiro lugar. Não deixe ninguém te manipular emocionalmente”, legendou ela, que apareceu produzida na postagem.

Vale ressaltar que Simony e Felipe se conheceram por meio das redes sociais, após a cantora postar um vídeo no TikTok dançando uma das músicas do sertanejo, em 2020.