Simony faz post de agradecimento e revela que tumor diminuiu mais de 50%

Cantora usou suas redes sociais para dividir com fãs e amigos a notícia, agradecendo o carinho de todos na batalha contra o câncer

Essa é para glorificar de pé, igreja. Simony passou pelas nossas redes sociais agradecendo o carinho e contando uma das melhores notícias que poderíamos ter, que seu câncer diminui 50%. Ai gente, que coisa boa! Que a vitória venha logo para comemorarmos muito.

“Sim, essa é uma foto de agradecimento. O tumor diminuiu mais de 50% e agora o restante é com a radioterapia”, revelou a cantora.

Para quem não sabe, a musa enfrenta um câncer no intestino e ainda fala sobre as mudanças que ocorreram no seu corpo. “Sim eu uso uma prótese capilar, sim eu estou careca, como muitas ficam mas eu não me acostumei e tudo bem também, apesar de aqui em casa todo mundo me achar linda, resolvi passar por esse tratamento com foco na minha cura e estou no caminho dela. NÃO É FÁCIL OLHAR NO ESPELHO E NÃO SE RECONHECER. 13 Quilos, inchada carequinha. Somos fortes! Só quem passa por esse tratamento sabe”, escreveu.