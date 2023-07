Simony esnoba Ticiane Pinheiro: “A outra lá”

Substituição feita no Balão Mágico deixou Simony irritada após sua saída do grupo musical que fez o maior sucesso no Brasil

Simony não ficou calada diante da sua substituição no grupo do Balão Mágico por Ticiane Pinheiro. Em 1986, a cantora saiu do grupo musical, mas ele continuou existindo na Globo com Ticiane tomando o lugar de Simony. A cantora fez questão de dizer que nunca assistiu a uma edição sequer da apresentadora na Record e trata ela como “a outra”.

“Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair e a outra menina lá… Ticiane, né, acho?”, disse ela em seu depoimento do documentário sobre o grupo.

Ticiane também deu sua versão: “Eu queria ser a Simony, então quando as pessoas falavam que eu me parecia [com ela], para mim era a maior felicidade do mundo. Eu lembro que o teste [para o Balão] eu fiz com o Fofão [Orival Pessini]. Ele brincou comigo, eu brinquei, fiquei encantada com aquilo. Acho que nessa brincadeira eu acabei sendo aprovada. Quando eu recebi a notícia, pra mim foi a maior alegria do mundo”, contou..

“Eu não vi nenhum programa com ela. Tipo ‘fiquei com medo de perder o meu posto, morrendo de medo de quem vai me substituir?’. Eu nunca tive esse medo. Eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aquilo, que era um trabalho; eu amava o que eu fazia”, finalizou Simony.