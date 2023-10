Simony alega crise financeira por conta do câncer

Justiça nega gratuidade para a artista que está enfrentando um câncer no intestino e passando por dificuldades financeiras

Simony está enfrentando uma crise financeira devido ao seu tratamento de câncer de intestino. A artista tentou explicar a situação à Justiça que negou gratuidade do benefício, que é usado em caso de situação de pobreza e que não podem arcar com as despesas do processo, mas o pedido foi negado, de acordo com matéria de Lucas Pasin.

Simony ainda conta que o seu tratamento é caro e que ela não conseguirá arcar com os custos sem comprometer sua assistência.

O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido, pois a cantora não apresentou os documentos que comprovassem os gastos com o tratamento médico, nem mesmo “alegado estado de precariedade financeira”.

Vale ressaltar que ele é cobrada de uma dívida de R$86,5 mil, referente a 2020, sem correção monetária e juros.