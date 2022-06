Simaria desabafa: “Tudo que eu vou fazer, sou recriminada pela Simone”

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Simaria faz um longo desabafo

Minha gente, eu não tenho um minuto de paz, a nossa Kardashian brasileira, Simaria, resolveu desabafar e colocar os problemas familiares na alta roda, contando tudo para Léo Dias. A cantora contou até sobre o fato que virou notícia no ‘Programa do Ratinho’ que esse teria sido seu grito de socorro.

“Sabe do Ratinho, a parte do Ratinho? Foi meu grito de socorro, porque tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone: ‘Cala a boca, faz isso, não faz isso’. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos sendo mandada calar a boca e não ser você mesmo?”, contou Simaria para Léo Dias.

A cantora ainda falou sobre a separação da dupla para o jornalista. “No dia que a Simone e a Simaria quiserem encerrar a carreira eu vou no maior programa de audiência brasileira e dou uma entrevista decentemente: ‘Minha gente, aqui se encerra o nosso ciclo’”, completou Simaria.

Vale lembrar que Simone e Simaria formaram a dupla das conhecidas “coleguinhas” em 2012 e de sucesso em sucesso uma nova fase veio acompanhando a penumbra das duas nos últimos tempos. Intrigas no palco, atrasos para shows e desentendimentos passaram a ser ainda mais constantes na carreira das gatas.

Sigo apreensiva com medo de que seja o fim da dupla.