Fotos em preto e branco e flores: Simaria morreu para Simone?

Fãs da dupla sertaneja estranharam a homenagem da irmã para a Kardashian brasileira no final de semana

Minha gente, o que é isso? Enterro? No sábado, 18, Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, ganhou um novo tom no show das “coleguinhas” que segue somente com Simone no palco. Os fãs da dupla estranharam o tom de homenagem que a cantora fez para a irmã, Simaria, que anunciou um tempo na carreira na quinta, 16.

No show que Simone fez sem Simaria exibiram um telão com fotos preto e branco da Simaria e flores caindo. Alguns internautas não curtiram muito a ideia. 🗣 pic.twitter.com/uuU7DW2P02 — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 19, 2022

Durante a apresentação da música ‘Amiga’, fotos em preto e branco de Simaria surgiram no telão com flores rosas. Não sei vocês, mas eu achei que a homenagem ganhou um tom fúnebre, Deus me livre.

Claro que os fãs não deixaram de comentar no Twitter sobre o show e a decisão de Simone em como homenagear a sua irmã. Alguns disseram que o show tomou uma energia negativa. Aloca!

essa festa virou um enterro pic.twitter.com/SX9Q7qmJXM — Esquizy 🍃 (@esquizopoc) June 19, 2022