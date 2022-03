Saiba por que Simaria saiu do The Masked Singer na Globo

Cantora fez parte da bancada do programa em 2021, tentando adivinhar quem estava cantando por trás das fantasias

Simaria, da dupla Simone e Simaria, foi até seu canal do Youtube e quebrou o silêncio sobre sua saída do programa mais queridinho da TV, o The Masked Singer. A cantora participou do programa no ano de 2021 e acreditou que o novo desafio seria importante para sua carreira, mesmo com medo da experiência.

Simaria em The Maked Singer (Foto: Reprodução)

A atriz relembra que fez o The Voice ao lado de Simaria, mas estava ansiosa para fazer sua primeira participação como jurada em um programa sem Simaria. A cantora focou na experiência que o programa traria.

“No início de 2022 começaram a retomar os shows e a prioridade na minha carreira são meus shows ao lado da minha irmã. As datas que começaram a gravar eu tinha alguns trabalhos para fazer e não poderia deixar de fazer. Fora isso, estou com a Zaya que é muito pequenininha e está na fase mais gostosa”, declarou Simaria.

Simone e Simaria a dupla sertaneja retoma shows (Foto: Reprodução)

A cantora continua sendo uma contratada da Globo e se disponibiliza para possíveis contratos com a rede do plim plim. Ela ainda deixa claro que ama trabalhar e ama trabalhar ali, rasgando seda para todos seus amigos de palco, principalmente Ivete que é uma “faculdade ambulante”.

Simaria é casada com Kaká Diniz desde 2013 e o casal tem dois filhos, Henry de 7 anos de idade e Zaya, a caçula, com um ano.

Aproveita essa fase gostosa da Zaya, amiga, e descansa para a temporada de shows que estão por vir. Beijos sucesso.