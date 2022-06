Empresário expõe relação de Simone e Simaria: “Esses cão nenhum gosta de ninguém, se odeiam”

Em áudio vazado no WhatsApp Pualo Tear solta o verbo sobre a relação das irmãs do sertanejo

Eu falei que ia dar pano pra manga, se vocês me ouvirem eu não sei, mas os empresários mais fortes do nordeste estão possessos com o alvoroço que Simaria causou no mundo da música. Em áudio vazado de um grupo forte de empresários, Paulo Tear solta o verbo sobre a relação das irmãs, dizendo que toda dupla de artistas se odeiam, mesmo sendo irmãs.

“Se eu sou prefeito eu desconto o valor, não tenho nada a ver com a briga das duas Zezé Di Camargo e Luciano se odeiam e cumpriram o contrato juntos. Esses cão nenhum gosta de ninguém, aliás eles não gostam de ninguém. Agora não vim cantar com os cachês lá em cima? Epa, pera aí. Cachê 400 mil, não vai cantar, ou vai ficar em casa e ainda receber o cachê?”, explana Paulo Tear.

O poderoso nome no mundo dos shows chegou a usar outras duplas para ilustrar o que se passa com Simone e Simaria, que parecem ter perdido o controle da carreira. Afinal, todos Zezé Di Camargo e Luciano podem se odiar, mas mantêm o profissionalismo para o público. Meninas, e aí?