Simone pretende se tornar número 1 do Brasil: “Estou pronta”

Cantora seguiu carreira solo e não baixou o sarrafo no seu novo EP com alvo de ser nº1 nas paradas

“Cintilante”, novo trabalho de Simone, está chegando para arrebatar as minhas manas que acompanharam de perto a nova fase da cantora do sertanejo. A nossa musa seguiu a carreira solo e pretende alcançar o número 1 nas paradas.

“Esse trabalho está servindo de aprendizado, mesmo sendo um desafio. As pessoas me amam, tenho recebido muito amor do público, da imprensa, de todo um país e sou muito agradecida. Muitas vezes cheguei a duvidar da minha competência, mas agora tenho certeza que sou importante”, disse na coletiva.

A produção das músicas do EP é assinada por Eduardo Pepato, que comandou alguns hits de Marília Mendonça. “Na primeira conversa, disse assim para ele: Gostaria muito que você fizesse o meu trabalho. Mas gostaria que você o pegasse no colo, com muito amor e carinho, como se fosse um filho seu. Ele respondeu: ‘Sinto no meu coração que preciso cuidar de você’”, conta ela. “Graças a Deus, estou vivendo essa experiência com muito carinho e muita felicidade”, declarou.