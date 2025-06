Simone Mendes ganha uma galinha de um fã durante seu show no São João de Campina Grande

Gente, estou aqui tomando um belo brunch no Fasano Hotel antes de voltar para casa e arrumar as minhas malas, pois irei para o Maior São João do Brasil; Campina Grande com algumas amigas, quando recebo um vídeo de uma amiga minha que mora lá em João Pessoa sobre a Simone Mendes.

Acontece que a artista ganhou um presente pra lá inusitado durante o show que fez no São João 2025 de Campina Grande, na Paraíba. Em determinado momento da apresentação, que aconteceu na noite desta sexta-feira (13), Simone reparou que havia uma pessoa no meio do público com uma galinha nas mãos. Enquanto cantava a música Dois Fugitivos, ela pediu ajuda da produção.

Bastante emocionada, a cantora contou que era a primeira vez que recebia um presente desse tipo e garantiu que cuidará do novo “pet”, alimentando-o com milho e levando-o ao veterinário.

“Pega pra mim. É a primeira vez que eu ganho isso”, declarou ela, espantada com o presente. Um homem pegou o animal e entregou para a cantora. “Ô, mamãe”, falou a cantora ao pegar a galinha no colo. Ela abraçou, beijou e fez carinho no animal: “A mamãe vai cuidar de você, dar milho, levar ao veterinário”.

No final da música, a famosa pediu para o público aplaudir sua galinha. Em seguida, ela pediu para que sua equipe levasse o animal para seu camarim e cuidasse dele enquanto ela seguia com a apresentação. “Deixa a bichinha solta”, orientou.

Nas redes sociais, Simone contou sobre o ocorrido e disse que já batizou a galinha, que recebeu o nome de Jurema. “Jurema amanhã vai é viajar de jatinho (risos). Campina é diferenciada mesmo!”, comentou uma pessoa aos risos. “Ela pegando sem frescura nenhuma. Amei”, disse outra. “Top a criatividade”, acrescentou mais uma.

Este episódio apenas reforça a relação próxima e descontraída de Simone Mendes com o seu público que frequentemente a presenteiam com objetos que fazem referência a galinhas — símbolo recorrente em sua identidade artística. Recentemente, durante outro show realizado em Magé (RJ), a artista recebeu uma peça íntima com estampa de galinhas.