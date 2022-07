Glória! Simone é convidada para ‘Marcha para Jesus’

Evento completará 30 anos de realização com a próxima edição no dia 9 de julho

Nem só de treta vive o homem, longe disso, Simone quer mostrar que levantou bandeira branca e é uma cristã de fé inabalável! A cantora foi convidada para cantar na edição de 2022 da ‘Marcha para Jesus’ na cidade de São Paulo. Claro que no roteiro de músicas da irmã de Simaria não vai faltar muita música gospel para marcar os 30 anos de evento.

Pensa que o evento é pequeno? Se engana quem pensar assim, porque são esperadas 3 mil caravanas de todo o Brasil, além de 6 trios elétricos. A marcha em si terá início na Estação da Luz e caminhará até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira com todos os fiéis.

“Eu tenho uma história muito especial com a Marcha para Jesus. Todas as vezes que eu vinha, eu pedia para Jesus mudar minha história, e Ele mudou. E hoje, estar aqui com vocês neste palco, falando do único que é digno de toda honra, glória e adoração, é maravilhoso”, disse a cantora diante ao convite que recebeu.

Podemos esperar muita fé! É pra glorificar de pé, minha gente, literalmente.