Simone fala sobre separação de Sandy e Lucas Lima: “Terapia de casal”

A cantora contou que ficou magoada com a notícia da separação dos dois e revelou que teve vontade de mandar os dois para terapia de casais

Simone Mendes é gente como a gente e não deixou de revelar que ficou magoada com a notícia da separação de Sandy e Lucas Lima. A cantora chegou a dizer que os dois poderiam ter feito terapia de casal para tentar reconciliar a história linda que os dois têm.

Em uma participação no programa Encontro, da Globo, ela esbanjou sinceridade ao falar sobre o assunto. “Eu preciso dizer: por que a gente sofre tanto quando esse povo termina? Tem relacionamentos que a gente torce tanto que é uma dor ver separar, dá vontade de pegar os dois e [dizer]: ‘vamos colocar numa terapia de casal’, vamos fazer alguma coisa, tentar reconciliar, porque é uma história tão linda”, disse ela.

Ela ainda completou: “É claro que eles têm o direito de escrever a história deles do jeito que eles decidiram, mas, de fato, a gente que ama a história do casal, a gente sofre do outro lado de ver porque é muito lindo os dois, parece dois bonequinhos. Enfim, a gente fica na torcida para que no futuro eles se reencontrem”.