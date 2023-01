Simone diz que shows sem Simaria a preparou para a carreira solo

Cantora disse que tudo que passou foi uma escola que para que conseguisse lidar com o público sozinha

Nos preparativos para o lançamento do seu primeiro EP solo, Simone conta detalhes do seu preparo para seguir a carreira solo sem Simaria, com quem fazia dupla. Na coletiva de imprensa sobre o seu novo trabalho, ‘Cintilante’, ela contou que tudo que passou foi uma escola para que ela conseguisse lidar com tudo sozinha, inclusive o público.

“Muitas vezes cobri muitas agendas da dupla sozinha no palco. Teve um período que fiquei quase um ano sozinha, quando minha irmãzinha adoeceu, entendia que tinha que viver aquilo por causa do processo que ela estava vivendo, mas foi uma escola para que hoje enfrentasse a multidão e o povo sozinha. Criei casca”, diz.

A cantora chegou a duvidar do seu talento em alguns momentos: “Eu descobri dentro de mim, uma força que eu achava que eu não tinha! Muitas vezes eu desacreditei do meu dom, do meu talento, de onde eu era capaz de chegar e a vida foi me mostrando, os fãs.. houve uma insegurança, sim, fiquei com medo, pensei vou ou não vou. Só que o amor pela música me fez enfrentar qualquer barreira”, contou.

“Amo tanto o que eu faço, é um trabalho tão bacana, que ele não me pesa. É muito massa subir no palco e ver a multidão cantar, receber o carinho do povo, ver que o trabalho que você fez com tanta dedicação chegou ao coração do outro”, concluiu.