Simone cai no choro em show solo e recebe o apoio de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima discursa sobre a carreira solo da cantora

Durante esse final de semana Simone não segurou as lágrimas diante da sua mais nova carreira solo. A cantora se apresentou no palco do Aviões Fantasy e recebeu o carinho e apoio do cantor Gusttavo Lima nessa nova fase da sua vida. O cantor não deixou de dizer o quanto o Brasil ama a cantora.

Ao subir no palco, Gusttavo disse: “Brasil a ama” e “vai começar a melhor fase da vida” agora em carreira solo, levando a coleguinha às lágrimas.

“Tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza para te desejar tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida e carreira solo de agora para frente”, começou ele, enquanto ela chorava muito em cima do palco.

“Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tenha a melhor fase da sua vida. Vai começar agora”, completou Gusttavo.