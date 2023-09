Simioni sobre eliminação de Nathalia da Fazenda: “Pagou o preço”

A empresária acredita que o grupo dos ‘cria’ estejam queimados fora do reality e diz que ainda que Nathalia pagou o preço por isso

Gente, o que foi essa conversa que a Simioni teve com o pessoal do grupão? Isso aconteceu ontem (28) depois que Nathalia Valente foi mandada embora do reality após votação do público. A empresária disse que ela pagou para ver e por isso acabou eliminada no embate, acreditando que o grupo está queimado fora do reality.

“É aprovação, vocês não estão sendo aprovados lá fora, ela pagou o preço, porque ela é do grupo dos cria. Essa é a minha visão, não estou falando que é porque eu não estou lá fora”, disse.

Simoni ainda diz que o grupo vai pagar um preço diante de suas atitudes dentro do reality da Record.