Simioni rebate Galisteu após puxão de orelha na Fazenda: “Se eu escutar um esculacho, eu não vou aguentar, não”

A apresentador usou o ao vivo para puxar a orelha dos peões que disparavam palavras de cunho preconceituoso em suas brigas

Algumas pessoas não gostaram nada do puxão de orelha de Adriane Galisteu diante do comportamento dos peões dentro da Fazenda. A apresentadora deu um fumo nos peões pelas palavras usadas nas discussões pelo seu cunho preconceituoso, mas Simioni pediu respeito diante do puxão de orelha, ressaltando que ficou incomodada.

“Tá achando que a gente é o que? Da mesma forma que manda um aviso que a gente tem que respeitar as pessoas aqui dentro, ela tem que respeitar a gente também. Se eu escutar um esculacho, eu não vou aguentar, não! Não vou aceitar, não!”, disparou.

Ela ainda completou: “Mas se eu escutar alguma coisa relacionada ao meu nome, eu vou responder e vou sair, a gente tem que ser respeitada”, opinou.