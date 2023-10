Simioni e Jaqueline trocam beijos na boca em na festa da Fazenda

Durante a festa que rolou na madrugada deste sábado (7), as peoas Simione e Jaque deram um beijão de língua.

Minha gente, que babado foi essa que aconteceu nessa festa de A Fazenda? As peoas Jaque e Simioni deram um senhor beijo de língua que parou a web nessa madrugada.Tudo começou quando as peoas estavam curtindo a pista de dança abraçadas quando começou a pegação. Assim que Kamila Simioni e Jaqueline começaram a se beijar, a câmera cortou a pegação. Ao longo da festa, as duas continuaram no clima de “love”, com direito a outros beijos e carinhos.



Esse beijo das duas chamou atenção porque, ao longo da semana, elas andaram se estranhando dentro do reality rural. Em um dos momentos mais tensos, Simioni chegou a chamar Jacqueline de “garota de programa”. Essa fala fez com que a equipe de Jaqueline se pronunciasse e repudiasse as declarações de Simioni.



Assim que o beijo começou, a transmissão do PlayPlus trocou de câmeras quase que instantaneamente, para o fervor das redes sociais. Reclamações sobre a censura do beijo , inundaram a web.

“E a câmera sendo cortada na hora. Qualquer tipo de relação que não seja hétero é censurada”, declarou um internauta.

“A câmera foi de arrasta para cima”, brincou um.

“O câmera desesperado colocando qualquer outra coisa para não ser demitido por filmar um beijo lésbico”, zombou outra.