Simioni é a quarta eliminada da Fazenda

Kamyla Simioni disputou a preferência do público com Cezar Black e Kally Fonseca e acabou levando a pior na disputa

Simioni foi a quarta eliminada da Fazenda 15 em disputa pela preferência do público com seus colegas de reality, Cézar Black e Kally Fonseca. A empresária e influenciadora recebeu apenas 8,88% dos votos e marcou a edição com o rebate aos comentários de Adriane Galisteu.

Contei para vocês que ela rebateu os pratos limpos que Adriane Galisteu fez questão de mostrar no ao vivo em um bafafá que envolvia Tonzão. A empresária e influenciadora ficou nervosa e não deixou de dizer que tinha ficado mexida com as palavras da apresentadora.

Em conversa com a apresentadora, ela apenas pediu: “Liga para meus filhos, que eu tô morrendo de saudade!”. Ao finalizar, Simioni declarou torcida para Radamés Furlan e WL.