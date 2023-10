Simaria solta o verbo após causar com decote: “O peito é meu, o tabaco é meu”

A cantora assumiu sua personalidade forte e soltou o verbo nas redes sociais após seu decote dar o que falar em um look escolhido para o evento de Cinthya Marques

Simaria não deixou passar em branco os comentários sobre o seu decote escolhido em um look deslumbrante para o evento de Cinthya Marques. A cantora deu o que falar ao dizer que assume sua personalidade e ressalta que o peito é dela. É importante ressaltar que ela recebeu mais críticas do que elogios na publicação da foto e no final mandou todos irem para put* que pariu.

“Quem me conhece sabe que eu não tenho papa na língua, acho que a galera esqueceu, a galera que ia no show que eu falava do meu decote, quando a gente lançou, deixa o meu tabaco, e eu dizia o seguinte: ‘vou mostrar essa misera’, que agora eu to gata, to gostosa, enquanto eu tive nova vou mostrar essa misera, o peito é meu, o tabaco é meu, que não quiser para de seguir, fazer igual Dercy Gonçalves, vão tudo pra put* que pariu, cês querem o que, que eu vou ficar com 90 anos igual Dercy, que eu amo que eu sou fã, sou alucinada, que os peitos tiver caído eu mostrar pra vocês, vou mostrar agora que tá lindo, depois que cair ninguém olha meu amor, capa de eu tá no Fantástico ao vivo, colocar o bicho pr fora e dizer: é Fantástico”, começou dizendo.

“Vocês tao achando que eu sou o que? Que eu sou de ferro, que não tenho alma, que não tenho coração, que não choro, já chega galera, ao mesmo tempo que tem meia dúzia de gato pingado que fica com inveja, com ódio porque meu corpo tá lindo, porque eu to jovem, tem um monte que me ama e assim tem mais, o mais importante é o que eu sei sobre mim, cuidado, vai ter muita gente que vai ter que me pedir perdão, pelas coisas, pelos apontamentos, pode ter certeza, meu coração é inviolável toma cuidado só quem conhece esse coração maravilhoso é o senhor e quando eu coloco a cabeça no travesseiro pra dormir, e quando eu choro não tem ninguém lá pra sustentar meu choro só deus então vão cuidar da vida de vocês”, comentou ela ao falar para as pessoas também se cuidarem e fazerem o que quiserem com sua aparência.