Simaria posta indireta (?!): “Parei com essa história”

Cantora fez publicação no Instagram que chamou a atenção dos fãs

Tudo indica que o fim esteja próximo, ou tudo não passa de uma ilusão da nossa cabeça? Simaria postou uma mensagem no Instagram que muito explica o momento que a dupla, Simone e Simaria, tem passado nos últimos meses. A mensagem da irmã Kardashian fala sobre pessoas mal agradecidas…

“Parei com essa história de “uma mão lava a outra”, quando chega minha vez nunca tem água”, publicou Simaria.

Os fãs da cantora sentiram a indireta, ainda mais a gente que acompanhou tão de perto o caso da dupla sertaneja mais amada do Brasil (desde a treta no ‘Programa do Ratinho’).